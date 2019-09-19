تكريم طالب أنقذ عائلة من حريق قبل وصول فرق الدفاع المدني بالأحساء

كرّم مدير فرع الدفاع المدني بالأحساء فلاح المسردي، اليوم الأربعاء، الطالب “ناصر الودعاني” نظير شجاعته في إنقاذ عائلة من حريق شب في منزلهم بداية الأسبوع الجاري.

وتمكّن الودعاني، وهو أحد طلبة المعهد العلمي، السبت الماضي، من إخلاء العائلة من منزلهم قبل وصول فرق الدفاع المدني إثر تعرضهم لحـادث حريق.