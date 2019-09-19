أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض الأستاذ علي بن محمد الغامدي أن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا أمس (الثلاثاء) تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض.
وأضاف الغامدي في بيان صحفي: “الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً رحمها الله”، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة. وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر “تعليم الرياض” تعلن وفاة الطالبة في حادثة الدهس.. وتوضح: الحافلة المتسببة تابعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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