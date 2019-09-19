مصادر: فرض ضريبة التبغ بالمطاعم يقتصر على طلب تقديم الشيشة

كشفت مصادر، عن عدم صحة ما يتم تداوله عن احتساب ضريبة التبغ ١٠٠٪ على إجمالي الفاتورة على أي طلب بالمطاعم حتى بدون شيشة بالأماكن المصرح لها تقديم منتجات التبغ. وأشارت المصادر إلى أن حساب الضريبة ١٠٠٪ سيتم حسابها على أي طلب يشمل تقديم الشيشة.

وأكدت المصادر أنه حتى الآن القرار لم يعلن بشكل رسمي، وسيتم إعلانه قريبًا، مع نشر توضيح وتفاصيل طريقة حساب ضريبة التبغ. ومؤخرًا، تم تداول أخبار تفيد بأن تناول الطعام في مطعم أو كوفي يُقدّم فيها الشيشة أو المعسل، سيتم احتساب ضريبة التبغ ١٠٠٪ على إجمالي الفاتورة المستهلك حتى ولو لم تطلب الشيشة بحسب صحيفة عاجل”.