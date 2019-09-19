“الغرف التجارية” توحِّد قيمة مشهد السفر إلى تايلاند.. ومصادر توضح التفاصيل

أوضحت مصادر أن مجلس الغرف التجارية قرر مؤخرًا توحيد مقابل الحصول على مشهد السفر لمباشرة أعمال تجارية مع تايلاند بـ 250 ريالًا، تنفيذًا للضوابط التي حملها الأمر السامي الكريم بهذا الشأن. وقالت المصادر إن مجلس الغرف قرر منح من يرغب في الحصول على «مشهد» لمباشرة الأعمال التجارية واستيراد بضائع من تايلاند بعد موافقة الجهات العليات على السماح بالسفر مقابل مبلغ مالي موحد، تم تحديده بـ 250 ريال. ووفق المصادر، جاء هذا القرار، التزامًا بتوصية أمناء العموم لمجلس الغرف بتوحيد قيمة إصدار المشهد الخاص بالسفر إلى تايلاند، على أن يتم منحه لمن يرغب بعد استيفاء الشروط . ويُشترط للحصول على المشهد الخاص بالسفر إلى تايلاند ملء نموذج يتضمن: اسم ممثل المنشأة وجنسيته ورقم جواز سفره وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء ومكان الإصدار.

وجاءت الموافقة على السفر إلى تايلاند بعد الاطلاع على المحضر المعدّ من مجلس الشؤون السياسية والأمنية المتضمن رأي اللجنة الإشراقية، التي خلصت إلى تحديد 6 ضوابط مقترحة تسمح للمواطنين بالسفر إلى تايلاند. من بينها السماح بالسفر إلى تايلاند لمباشرة الأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع بعد إحضار مشهد مصدَّق من الغرفة التجارية. كما تسمح الضوابط بمشاركة منسوبي الجهات الحكومية ومن في حكمهم من المؤسسات والهيئات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمسابقات الرياضية والثقافية ذات الطابع الدولي والإقليمي، التي تقام في تايلاند، وكذلك منسوبو الجهات الرقابية والصحية للاطلاع ومتابعة المنتجات التي تستوردها المملكة من هناك، إضافة إلى الحالات المرضية ومرافقيهم للعلاج من الأمراض التي تشتهر تايلاند بعلاجها، أو تكون تكلفة العلاج في المصحات التايلاندية أقل مقارنة بغيرها من المصحات في الدول الأخرى بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة. كما تسمح الضوابط المقررة بزيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي السفارة السعودية لدى تايلاند بعد إحضار خطاب مصدق من السفارة، فضلًا عن السماح لسفر المواطنين الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.