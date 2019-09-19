عاجل اليمن : بالفيديو .. إعلامية سعودية تفجر فضيحة محرجة لـ‘‘تركي آل الشيخ’’ بعد نشره هذا المقطع .. لن تصدق كيف رد الأخير

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الكاتبة الصحفية والروائية السعودية، سمر المقرن، في حسابها على "تويتر" تغريدة تعترض فيها على مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ للإعلامي المصري، عمرو أديب، فرد تركي آل الشيخ بصرامة.

واستنكرت الكاتبة الصحفية، وإحدى مذيعات برنامج "كلام نواعم"، عدم اختيار تركي آل الشيخ لمذيع سعودي بدلا من أديب، حيث أنه يسعى إلى "الدراهم" فقط، ولن يلبث أن ينقلب إذا ما توقفت، - في إشارة منها إلى الأموال التي يدفعها آل الشيخ للإعلامي المصري مقابل ما يقول- أما المواطن السعودي فلا يباع ولا يشترى، على حد تعبيرها. فرد آل الشيخ: "ما اسمح لك... ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى".

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فعادت وردت قائلة:"كل عام ووطنا بخير".

ليرد عليها :" مافيها كلام هاذي ... لكن ااسف ان وحده بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة ... الي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبوله !".

وكان الإعلامي المصري قد عرض في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر برنامج هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لليوم الوطني الـ 89، التي يترأسها تركي آل الشيخ.

وتحدث أديب عن البرنامج الذي تجري فعالياته في جميع مدن المملكة، والذي يستحقه الشعب السعودي، بينما لا تتضمن هذه الفعاليات حفلات موسيقية وغنائية فحسب، على حد تعبير الإعلامي المصري، بل تتضمن ألعابا نارية، ورقصة العرضة، وتجارب للمواطنين السعوديين في مجالات التراث والفنون التشكيلية وشتى ألوان المواهب.

وأكّد عمرو أديب على أن قوة المنطقة العربية إنما تستند إلى قوة المثلث: مصر والسعودية والإمارات، وهو مثلث في غاية الأهمية.

ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية !🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OxfEx1zpto — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2019

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TURKI ALALSHIKH✔@Turki_alalshikh

ويجيك واحد في الأخير يقول ما فيه إلا حفلات غنائية ! Advertisements

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