بيان عاجل من جيش الكويت.. رفع حالة الاستعداد القتالي

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش “ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة”.
وذكرت (رئاسة الأركان)، في بيان صحفي، أن هذا الإعلان يأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.
وأوضحت أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية؛ للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.
وذكرت أنه ما تم مشاهدته أو سماعه كان من ضمن تلك الإجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية.
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