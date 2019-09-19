تداول فيديو لـ «رجل المفك» أثناء اعتدائه على متسوق آخر بإحدى البقالات

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن الفيديو المتداول لأربعيني لحظة دخوله إحدى البقالات في سكاكا؛ حاملًا «سكروب» (مفكًا) والاعتداء به على مواطن لا يعرفه، قبل أن يتم القبض عليه، ليس هو المقطع الوحيد الذي تم توثيقه للمتهم وهو يعتدي على آخرين، إذ ظهر فيديو آخر له يُظهر قيامه بالاعتداء على أحد الأشخاص خلال خروجه من إحدى البقالات بالجوف.

ويُظهر الفيديو الذي حصلت عليه «عاجل»، المتهم أثناء خروجه مسرعًا من محل بقالة؛ ليعتدي على شخص قادم لشراء بعض الاحتياجات من ذات المحل.

ويشير الفيديو إلى أن الشخص المحتجز حاليًا لدى الشرطة، يعاني مرضًا نفسيًا له علاقة باستهداف وطعن المترددين على محلات البقالة، خاصة أن الفيديوهات السابقة أظهرت إصراره على نفس الفعلة أمام تلك المحال.

وكانت مصادر قد كشفت لـ«عاجل»، أن الجهات الأمنية في سكاكا، ألقت القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر ظهر بمقطع فيديو، وهو يدخل إحدى البقالات؛ حاملًا مفكًا ضرب به مواطنًا آخر وأصابه بكتفه، وخرج من المحل مُسرعًا.

وأشارت المصادر، إلى أن المجني عليه لا يعرف الجاني ولا توجد أي علاقة تربطهما.