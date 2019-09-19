«الأحوال المدنية» توقع اتفاقية مع «البريد» لتوصيل الوثائق في أنحاء المملكة

أعلنت «الأحوال المدنية»، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد لاستلام وتوصيل الوثائق في جميع أنحاء المملكة.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت: «الأحوال المدنية» توقع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي؛ لاستلام وتوصيل الوثائق في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار تطوير خدماتها (الأحوال المدنية) وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.

وقد وقَع الاتفاقية كلٌّ من رئيس مؤسسة البريد المهندس آنف بن أحمد أبا نمي، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

وحضر مراسم التوقيع من مؤسسة البريد السعودي، نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، ومن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الوكيل المساعد لتقنية المعلومات والتحول الرقمي العقيد عثمان الزهراني، وعدد من المسؤولين من الجهتين.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز استفادة الأحوال المدنية من الخدمات المميزة التي تقدِّمها مؤسسة البريد السعودي المتمثلة في استلام وتوصيل الوثائق، للمستفيدين عبر العنوان الوطني.

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من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، أنَّ «الاتفاقية، هي استكمال للتحول الرقمي الذي تشهده الأحوال المدنية في ظل دعم وتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المتمثلة في السعي الدائم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتسهيل الإجراءات كافة عليهم.

وعبّر اللواء الجلعود عن اعتزاز الأحوال المدنية بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي إحدى المؤسسات الوطنية المميزة، مؤكدًا أنَّ هذه الاتفاقية بمثابة خطوة متقدمة في رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أنّه سيتم الإعلان قريبًا عن الوثائق التي سيقوم البريد السعودي بإيصالها حسب الاتفاقية الموقعة.

بدوره، أعرب رئيس مؤسسة البريد السعودي عن أهمية الاتفاقية، مشيرًا إلى أنَّ المؤسسة ستقوم بمقتضاها باستلام وتوصيل عددٍ من وثائق الأحوال المدنية للمستفيدين في أماكن تواجدهم، مستفيدة من العنوان الوطني الذي طورته المؤسسة ويسهل عن طريقه الاستدلال على العناوين في أنحاء المملكة كافة، ويسرع من توصيل الوثائق بأمان تام.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام مؤسسة البريد السعودي بتطوير وتوسيع خدماتها مع الجهات الحكومية التي تولي المؤسسة ثقة كبيرة في ظل تمتعها بخبرات واسعة، وما تملكه من إمكانات ومكاتب تنتشر في ربوع المملكة، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف تلك الجهات ويمكنها من تقديم الخدمات التي ينتظرونها على أكمل وجه.