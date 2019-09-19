السعودية اليوم / الترفيه" تفتح أبواب "احتفالات الهمة" في جازان بدءاً من الغد



جيزان ١٩ محرم ١٤٤١هـ الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩م واس

تنطلق مساء غد ، عروض الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 "همة حتى القمة" ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر من 21 إلى 23 سبتمبر عرضا ترفيهياً يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، يأخذ الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد من خلال ما يقدم من عروض عبر عدد من الشاشات والأكشاك الخاصة ببيع الاغراض والملابس التراثية وعروض الألعاب النارية وأقسام الرسم والتصوير والعزف على الآلات الموسيقية.

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02:30ت م

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