اليوم الوطني / أمين جدة يفتتح المعرض التشكيلي المقام بمناسبة اليوم الوطني



جدة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

افتتح معالي أمين محافظة جدة صالح التركي مساء اليوم المعرض التشكيلي المقام بمناسبة اليوم الوطني 89 بحضور رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ومدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح وذلك بمركز أدهم للفنون بجدة .

وتجول التركي على " المرسم الحر" ضمن فعاليات المعرض الذي شارك فيه عدد من الفنانين والفنانات وأطلع على اللوحات الفنية المشاركة فيه كما قام بزيارة لمعرض الكتاب وصالة" روى الفن" المصاحبة للفعاليات.

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