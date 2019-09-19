شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: الولايات المتحدة تقف بجانب السعودية ولن نتسامح مع إيران والان مع التفاصيل
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وأنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني.
وتأتي تصريحات بومبيو، عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، في قصر السلام في جدة.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها.
وأعرب بومبيو عن تأييد الولايات المتحدة للخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.
وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن مساندة واشنطن ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبدياً تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.
من جهته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.
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