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فيديو.. تعليم الرياض تكشف ملابسات حادث دهس طالبة بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، عن وفاة الطالبة التي تعرّضت للدهس أمام منزلها بالرياض، بشكل رسمي.
وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم، الأستاذ علي بن محمد الغامدي، في بيان أمس الأربعاء: إن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا (الثلاثاء) تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض.
وأضاف: الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقًا، مقدمًا تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلًا الله لها الرحمة والمغفرة.
وأكد الغامدي أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.
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