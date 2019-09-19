، مقتل قيادي ميداني حوثي بارز في معارك شمالي محافظة حجة باليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - يدعى "حسن الحاتمي" وهو شقيق مشرف الميليشيات الانقلابية في أفلح

قٌتل قيادي ميداني بارز من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في المعارك التي تشهدها مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي في مديرية أفلح، أن المدعو حسن محمد فايد الحاتمي، لقي حتفه، خلال معارك اليومين الماضيين، في محيط مديرية حرض.

ووصلت أمس الأربعاء جثة القيادي الحوثي، إلى مديرية أفلح لدفنه مع عنصرين آخرين لقيا مصرعهما في الجبهة ذاتها.

وأوضحت المصادر أن الصريع حسن الحاتمي، هو شقيق مشرف الميليشيات الانقلابية في مديرية أفلح المدعو إبراهيم الحاتمي، وكلاهما متورطان في ملاحقة واعتقال أبناء المديرية.