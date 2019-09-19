، عمل تبوك لـ"الخليج 365": مبنى رعاية الفتيات بـ"نهضة تبوك" لم يسبق إيداع أي نزيلة به ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول صورة عن خطورته مؤكداً: يحمل شهادة السلامة من الدفاع المدني

أكد فرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بتبوك خلو مبنى مؤسسة رعاية الفتيات في حي النهضة بمنطقة تبوك من أي نزيلات، مبيناً أن الوزارة تستعد حالياً للنقل إلى مبنى آخر حديث وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تهيئته.

وأشار مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، الدكتور محمد الحربي، رداً على استفسار "الخليج 365" في تصريح مقتضب إلى أنه بعد تداول صور حول خطورة المبنى كون النوافذ مغلقة، فإن المبنى لم يسبق أن تم إيداع أي نزيلة به، لافتاً إلى أن المبنى يحمل شهادة السلامة من الدفاع المدني.