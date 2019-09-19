، "ترامب" يؤكد أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني ستكون قوية جدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: جميع الخيارات مطروحة بما فيها المواجهة العسكرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات المشددة على النظام الإيراني سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، وستكون قوية جدًا.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين بمطار لوس أنجلوس اليوم: " الولايات المتحدة في موقف قوي جدًا الآن، ولدينا أقوى جيش في العالم، وجميع الخيارات مطروحة في التصدي لإيران بما فيها خيار المواجهة العسكرية، ولكننا سننتظر ونرى ما ستؤول إليه الأوضاع".