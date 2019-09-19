، "النقد العربي" تخفِّض معدَّل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس ،

محمد بن مسعود - الدمام - بواقع 25 نقطة أساس من 2.75 % إلى 2.50 % ومن 2.25 % إلى 2.00 %

خفَّضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75 % إلى 2.50 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس من 2.25 % إلى 2.00 %.

ويأتي القرار اتساقًا مع هدف المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي.