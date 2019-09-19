، "النقد العربي" تخفِّض معدَّل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس ،

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خفَّضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75 % إلى 2.50 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس من 2.25 % إلى 2.00 %.
ويأتي القرار اتساقًا مع هدف المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 12:37 AM
بواقع 25 نقطة أساس من 2.75 % إلى 2.50 % ومن 2.25 % إلى 2.00 %
خفَّضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75 % إلى 2.50 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس من 2.25 % إلى 2.00 %.
ويأتي القرار اتساقًا مع هدف المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي.
، "النقد العربي" تخفِّض معدَّل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس ،
المصدر : الخليج 365
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