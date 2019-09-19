عاجل اليمن : الإعلامي الشهير محمد العرب يحصل على جبل من ذهب في هذه المحافظة اليمنية أثناء تغطية المعارك.. شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي الشهير محمد العرب يحصل على جبل من ذهب في هذه المحافظة اليمنية أثناء تغطية المعارك.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي محمد العرب فيديو قال فيه إنه في اليمن كلها خير (حتى صخورهم ذهب).

وعرض العرب في الفيديو صخرة كبيرة قال إنها (غرانيت) وأنها أغلى أنواع الغرانيت. وانها أغلى انواع الرخام في اليمن … صخور الجرانيت أو غرانيت أو الأعْبَل هو صخر ناري جوفي تكون تحت درجات حرارة عالية وهو من أغلى انواع الرخام.

وقال محمد العرب في الفيديو :



حتى صخور اليمن فيها خير وبركة.. هذا الغرانيت النادر، واليمن كلها خير



زراعة معادن نفط موانئ مياه، بمجرد ان نخلص من السرطان هذا (الحوثيين) .. البلد هذا رح يصير بلد ثاني

انا مؤمن بالله تعالى انه لن يخذلنا، وستكون اليمن بإذن الله يوماً ما مضرب للأمثال.



حتى صخورهم ذهب.. هذه الصخور غرانيت .. اغلى انواع الغرانيت.

ونيشط الاعلامي العرب ، في تغطية المعارك بمحافظة صعدة شمالي اليمن، بين الجيش الوطني وجماعة الحوثيين.

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