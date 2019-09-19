عاجل اليمن : عاجل بأوامر بن سلمان .. الدفاع السعودية تكشف عن عملية عسكرية ضخمة بعد هجوم ارامكو

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل بأوامر بن سلمان .. الدفاع السعودية تكشف عن عملية عسكرية ضخمة بعد هجوم ارامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بأوامر من وزير الدفاع السعودي، الامير محمد بن سلمان، عقدت الوزارة اليوم مؤتمرا صحفيا كشفت فيه تفاصيل العملية العسكرية الضخمة التي استهدفت أرامكو السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي إن الهجوم على أرامكو لم يأت من اليمن.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده في الرياض قبل قليل أن الهجمات على المملكة تشن بأسلحة إيرانية، مؤكدا أن لديهم أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية في المنطقة.

وتابع "الهجوم على أرامكو هو امتداد لهجمات سابقة استهدفت البنى التحتية المدنية، مشيرا إلى أن نطاق تحرك إحدى الطائرات المهاجمة كان من الشمال باتجاه الجنوب.

وقال "النظام الإيراني هاجم المدنيين في المنشآت النفطية، الهجوم شن بقدرات نوعية والتكنولوجيا المستخدمة إيرانية".

وأردف "استعدنا صواريخ كروز جاءت من جهة الشمال لم تصب أهدافها، والصواريخ المستخدمة في الهجوم على أرامكو من طراز "يا علي".

وأعلن تركي المالكي أن طائرات مسيرات إيرانية الصنع (درونز) من طراز "دلتا-ونج" شاركت في الهجوم على أرامكو. وعرض مقطعاً يظهر أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب.

واستطرد "الهجوم على أرامكو كان ممنهجا لتدمير البنية التحتية".

وأشار إلى أن تحليل البيانات يشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، وأن البيانات تظهر استحالة شن الهجوم على أرامكو من اليمن.

وقال "الهجوم على بقيق شن باستخدام أسلحة مختلفة من بينها صواريخ كروز، وجاءت من الشمال أيضا ويشير إلى قدرات نوعية". لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي هاجمت بقيق إيرانية الصنع مشيرا أن أربعة صواريخ كروز استخدمت للهجوم على خريص.

واستدرك "مستمرون في تحقيقاتنا لتحديد مكان إنطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ".

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وتابع المالكي قائلا "إيران تدعم المجموعات الإرهابية على مستوى العالم"، داعيا المجتمع الدولي وضع حد لدعم إيران المجموعات الإرهابية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن الهجوم على أرامكو لم يكن ضد السعودية فقط وإنما ضد المجتمع الدولي

واعتبر الهجوم على أرامكو هجوم على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية.

وختم متحدث وزارة الدفاع حديثه بالقول "واثقون من قدرتنا على تحديد مصدر انطلاق الهجمات على أرامكو، ونعمل مع واشنطن على مواجهة التهديدات وحفظ أمن واستقرار المنطقة".