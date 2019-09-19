عاجل اليمن : سلطنة عمان تعتقل شيخا يمنيا بارزا لهذا السبب..! (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعتقل شيخا يمنيا بارزا لهذا السبب..! (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية ان الاجهزة الامنية اعتقلت الشيخ احمد سهيل المهري احد مشائخ محافظة المهرة لاسباب لا زالت مجهولة.

واستنكر مشائخ ووجهاء قبيلة «زعبنوت» اعتقال السلطات العمانية للشيخ أحمد بن سهيل المهري .

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كما وجه مشائخ وأعيان قبيلة"زعبنوت" مناشدة للملك سلمان و الرئيس هادي بسرعة التدخل واطلاق سراحه.