عاجل اليمن : ’’بن سلمان‘‘ يخرج من صمته ويهدد العالم كله بعد هجوم ‘‘أرامكو’’..شاهد ماذا قال؟؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ’’بن سلمان‘‘ يخرج من صمته ويهدد العالم كله بعد هجوم ‘‘أرامكو’’..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن “الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية الحكومية يعد “اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأربعاء من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس الكوري الجنوبي “إدانته للاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة”.

وأكد أنها “لا تؤثر فقط على المملكة بل على العالم، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة”.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية”.

وكان ولي العهد تلقى في الأيام الماضية عدداً من رسائل التأييد، والاتصالات الهاتفية من زعماء أكدوا فيها “تضامنهم مع المملكة، واستنكارهم الهجوم”.

ومن المرتقب أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية الأربعاء، للقاء المسؤولين وبحث تداعيات هذا الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، تعقد وزارة الدفاع السعودية مؤتمراً صحافياً لكشف ملابسات هجوم صباح السبت الماضي، على معملين نفطيين لأرامكو.

وكان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أعلن أن مستوى إنتاج النفط عاد لما كان عليه قبل الهجوم على مصافي نفط أرامكو، التي تأثرت بالهجوم الذي شنته 10 طائرات دون طيار، ما أدى إلى تقليص إنتاجها بـ 50%.

وأعلن الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن التحالف الذي تقوده السعودية استبعد الفكرة، واعتبر الإثنين في تقييمه المبدئي، أن الأسلحة المستخدمة إيرانية الصنع.

لكن الرياض لم تتهم مباشرةً إيران بشن الهجوم، وأظهرت تحفظاً الاثنين في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، داعية خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للتحقق من مصدر الهجمات، عكس واشنطن التي اتهمت طهران بالوقوف خلف الهجمات.