عاجل اليمن : باريس سان جيرمان يتقدم بهدفين في الشوط الأول #128293; #128293;

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عدن - ياسمين التهامي - تتجه أنظار عشاق كرة القدم ليلة الأربعاء إلى ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس الذي يحتضن موقعة باريس سان جيرمان الفرنسي بنظيره ريال مدريد الإسباني، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا. ⚡️دي ماريا يحتفل بظهوره الـ 100 في دوري أبطال أوروبا ، ولكن الاحتفال جاء بهدف أيضًا في شباك فريقه السابق⚽️#أوروبا_مع_جول #باريس_ريال_مدريد pic.twitter.com/eBbbFrr10q — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

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