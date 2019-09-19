جونسون وترامب: نحتاج ردًا موحدًا من الشركاء الدوليين على استهداف أرامكو

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يتم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي.

وبحث جونسون، خلال اتصال هاتفي مع ترامب، اليوم الأربعاء، تداعيات الهجوم الإرهابي على منشأتي نفط تابعتين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص، السبت الماضي.

وأدان الجانبان الهجوم الإرهابي وناقشا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

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وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وعرضت الوزارة صورًا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص، مؤكدة: «لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها».

وأكد العقيد المالكي، امتلاك السعودية أدلة على الهجوم لم ينطلق من اليمن، كما زعمت أذرع إيران، مُشيرًا إلى أن هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضًا المجتمع الدولي وأمن الطاقة.

ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.