كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن عدم صحة ما يتم تداوله عن احتساب ضريبة التبغ ١٠٠٪ على إجمالي الفاتورة على أي طلب بالمطاعم حتى بدون شيشة بالأماكن المصرح لها تقديم منتجات التبغ.
وأشارت المصادر إلى أن حساب الضريبة ١٠٠٪ سيتم حسابها على أي طلب يشمل تقديم الشيشة.
وأكدت المصادر أنه حتى الآن القرار لم يعلن بشكل رسمي، وسيتم إعلانه قريبًا، مع نشر توضيح وتفاصيل طريقة حساب ضريبة التبغ.
ومؤخرًا، تم تداول أخبار تفيد بأن تناول الطعام في مطعم أو كوفي يُقدّم فيها الشيشة أو المعسل، سيتم احتساب ضريبة التبغ ١٠٠٪ على إجمالي الفاتورة المستهلك حتى ولو لم تطلب الشيشة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: فرض ضريبة التبغ بالمطاعم يقتصر على طلب تقديم الشيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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