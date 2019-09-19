مصادر «عاجل»: التدريب المهني تمنع قبول من لا يحملون الهوية الوطنية

قالت مصادر مطلعة لـ«عاجل»: إنَّ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ممثلة في التدريب الأهلي، وجّهت بمنع قبول أي متدرِّب لا يحمل هوية وطنية أو تكون هويته منتهية.

أما أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، فاشترطت المؤسَّسة لقبولهم أن يحملوا إقامات نظامية سارية، علمًا بأنَّ التعميم الذي تلقته منشآت التدريب الأهلية خلال الأيام الماضية، يشمل أيضًا استلام ملفات القبول في البرامج التدريبية.

وقالت مصادر «عاجل»: إنَّ قرار المؤسسة العامة للتدريب ممثلة في إدارة القبول جاء بناءً على تعليمات القبول والتسجيل فإنَّه يلزم أن يكون المتدرب/ المتدربة سعودي الجنسية أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولديه هوية وطنية سارية أو مقيم لديه إقامة نظامية سارية.

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وقبل أسبوعين، أعلنت المؤسسة عن تمديد تسجيل واستقبال طلبات المستجدين والمستجدات للفصل الأول بالنظامين النصفي والنصفي المجزأ للعام التدريبي إلى نهاية دوام اليوم الأربعاء الموافق 1441/1/19هـ .

وحسب المؤسسة، سيكون آخر موعد لتسجيل المقررات ورفع الجداول التدريبية بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 1441/1/25هـ.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الإدارة العامة للتدريب الأهلي عن نتائج الاختبار الشامل رقم 40/3 للدبلومات والبرامج التدريبية لجميع منشآت التدريب الأهلية الرجالية والمنعقد في الفترة من 1441/1/3هـ إلى 1441/1/4هـ، داعية المتدربين بمراجعة معاهدهم، والمنشآت التدريبية بسرعة استخراج الشهادات لهم واعتمادها من الإدارة.