«هيئة الترفيه» تقُدم ثلاثة عروض عالمية بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم الوطني الـ89»

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، المشرفة على «موسم اليوم الوطني 89»، اليوم الأربعاء، إطلاق ثلاثة عروض عالمية في الرياض وجدة والدمام، صممت خصيصًا لهذه المناسبة.

وفي العاصمة الرياض، وتحديدًا في الصالات الخضراء، ستقام فعالية «طريق الهمة» من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة من 9:30 إلى 10:30 مساء، كما ستُفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء. وسيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، ويأخذ العرض الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد.

وفي عروس البحر الأحمر، جدة، وعلى كورنيش الحمراء، ستُقام فعالية «مملكة النجوم»؛ حيث ستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة؛ لتشكل لوحة مميزة تبهر الجمهور الذي سيصطف في الشوارع الرئيسية لمشاهدة اللوحة المبهرة، مع التأثيرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وذلك يوم 23 سبتمبر من الساعة 8 إلى 10 مساء.

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وسيُقام في الظهران «إكسبوا بالدمام» على مدى خمسة أيام، تبدأ من 19 سبتمبر من 9 إلى 10 مساء، وخلاله تُقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية «سيرك دو سوليه» عرضًا صُمم خصيصًا لمناسبة اليوم الوطني السعودي؛ حيث يقدم 40 عارضًا ولمدة ساعة كاملة، 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداءً ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي وراقص واستعراضي وبهلواني.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني في الـ 23 من سبتمبر من كل عام؛ حيث تُقام في جميع مناطق المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، وفي هذا العام سيكون الجميع على موعد مع أكثر من 40 فعالية في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، تتنوع بين المهرجانات والحفلات الغنائية والألعاب النارية، إضافة إلى الملتقيات الشبابية، يصاحب ذلك العديد من مظاهر الاحتفال في الشوارع والأماكن العامة والساحات.

وقد تم تصميم هوية موحدة رسمية للموسم، وجرى توزيعها على الجهات الحكومية والخاصة عبر منصة إلكترونية تتيح خاصية تحميلها منه، واستخدامها في التطبيقات المختلفة. ‏