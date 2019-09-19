الأمم المتحدة تُوفِّد خبراء إلى المملكة للتحقيق في الهجوم على أرامكو

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إيفاد خبراء تحقيق دولي للمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن الخبراء سيقدمون تقريرهم بشأن نتائج التحقيقات مباشرة إلى مجلس الأمن.
وأكد غوتيريش، ضرورة إدانة الهجمات الإرهابية، التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.
كان منشأتان نفطيتان تابعتان لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة تعرضتا لغارات جوية يوم السبت الماضي وعلى إثر ذلك اندلعت فيهما النيران. وتبنى الحوثيون في اليمن مسؤولية الهجمات، فيما تتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عنها.
وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت أن خبراء من الأمم المتحدة يُنتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طاولت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السبت.
وقال أحد هذه المصادر رافضًا كشف هويته، إن إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جدًا، وفق «العربية».
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أول أمس الإثنين أنها ستدعو خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة؛ للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات في شأن الهجمات على منشأتي أرامكو.
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