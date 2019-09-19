بالفيديو.. تعنيف جماعي ينقل 5 فتيات في حالة صعبة للمستشفى وبلاغ يتهم أقارب الأم

علمت «عاجل» أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا من عّمٍ لخمس فتيات صغيرات يفيد بتعرض بنات شقيقه لعنف أسري أدى إلى نقلهن لأحد المستشفيات الحكومية قبل أسبوع.

وكشف المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، لـ «عاجل»، عن أنه تمت مباشرة الحالة من قبل وحدة الحماية الاجتماعية؛ ويجري اتخاذ الإجراء اللازم.

وقال بندر بن علي الرويلي ،عم الفتيات (رغد وأخواتها الأربع) إنهن تعرضن لعنف أسري، في منزل أقارب والدتهن، المسجونة هي وزوجها، بعدما تم حرمانهن من الأكل والشرب مع التعنيف، ما أصابهن بجفاف وتضخم في المعدة تم إدخالهن على إثره مستشفى الشميسي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف الرويلي أنه توجه فور علمه بالأمر ببلاغ للشرطة، التي طلبت تحويل الفتيات إلى مستشفى حكومي للاطمئنان عليهن بعدما استلمهن في حالة يُرثى لها.

وأردف المواطن الرويلي قائلًا: عندما أُدخل أخي وزوجته السجن حاولنا احتضان الفتيات، إلا أنهن بقين عند أقارب والدتهن، وتفاجأت باتصال من قبل الأقرباء يطلبون مني أخذهن، فسارعت على الفور باستلامهن، ووجدتهن على تلك الحالة، والآن أكملنا ٨ أيّام بالمستشفى؛ حيث يتلقين العلاج اللازم.