وزير الخارجية الأمريكي: استهداف معملي أرامكو عمل حربي إيراني

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، استهداف معملي أرامكو بالعمل الحربي، مؤكدًا على عدم وجود ما يُثبت أنَّ العراق هو مصدر الهجوم على السعودية.

وجدَّد بومبيو، لدى وصوله إلى جدة، على أن الهجوم على معملي أرامكو لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن، وإنما كان هجومًا إيرانيًا.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إلى جدة؛ لبحث الرد على الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص.

Advertisements

وأمس الثلاثاء، أكَّد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أنَّ إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأكبر تهديد للاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أنَّ وزير الخارجية مايك بومبيو يتوجه إلى السعودية؛ لبحث سبل الرد على الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة «أرامكو».

وتابع بنس: «استخباراتنا تعمل الآن على مراجعة كل الأدلة المتعلقة بهجمات أرامكو، ونتشاور مع حلفائنا، وسيقرر الرئيس ترامب خلال الأيام المقبلة أفضل مسار للتحرك».