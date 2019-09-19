وزير الخارجية الأمريكي يصل جدة لبحث سبل الرد على هجمات أرامكو

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إلى جدة؛ لبحث الرد على الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص.
وأمس الثلاثاء، أكَّد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأكبر تهديد للاستقرار والأمن في المنطقة.
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو يتوجه اليوم إلى السعودية؛ لبحث سبل الرد على الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة «أرامكو».
وتابع بنس: «استخباراتنا تعمل الآن على مراجعة كل الأدلة المتعلقة بهجمات أرامكو، ونتشاور مع حلفائنا، وسيقرر الرئيس ترامب خلال الأيام المقبلة أفضل مسار للتحرك».
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