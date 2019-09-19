روزنامة من الأفراح في الباحة

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للاحتفالات والمهرجانات بإمارة الباحة ماجد مسفر الغباشي، أنه جرى الإعلان عن إغلاق طريق الملك سعود بدءا من يوم الـ14 من سبتمبر وحتى الـ24 من الشهر الجاري، بهدف الاستعداد لتجهيز وتهيئة الشارع، الذي جرى اختياره لتنفيذ روزنامة فعاليات اليوم الوطني لهذا العام.
وأكد الغباشي، أن الفعاليات التي سيحظى بها سكان الباحة، وتمتد لمدة 5 أيام خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، تتضمن أنغام دوت الخليج، وشاشة العلم العملاقة، والعروض المتجولة، وحجر طويق، بالإضافة إلى وحدة وطن، وورشة عمل وطنية للأطفال، ومتجر الهدايا، وشاشة العرض الحي، والفرقة الشعبية، ورواد الأعمال، وعربات الطعام المتنقلة، والألعاب النارية.
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