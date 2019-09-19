وفاة طفلة تجدد مطالب أهالي غول الحرجة بالخدمات

جددت وفاة طفلة بسببِ غياب الطوارئ بمركز الغول الصحي بمحافظة الحرجة شرق منطقة عسير «30 كلم جنوب المحافظة»، مطالب أهالي المركز بتشغيل الطوارئ بالمركز الصحي ودعمه بالكوادر والأجهزة، وإنشاء المبنى الجديد المتعثر بعد انسحاب المقاول.

فتح الطوارئ

قال المواطن مفرح بن مسفر آل هادي إن «الطفلة رحمها الله أُسعفت بمستشفى ظهران الجنوب 50 كلم، إلا أن القدر حال دون ذلك، وتوفيت بعد وصولها، وكان الأولى فتح طوارئ المركز الصحي للأهالي». وأضاف المواطن أحمد مفرح آل هادي «المركز يسكن به ما يزيد على 1600 نسمة موزعين على أكثر من 20 قرية وهجرة بدايةً من قرية الدافعة وشيبة مسورة والفرع والمذرح ووادي نهاد والواغرة والجفجف والمعقر والكلية والمشرفات والرهوة، وكلها بدون خدمات تنموية».

مبنى مستأجر

قال آل هادي إن «المركز الصحي بالغول في مبنى مستأجر، وقام المقاول بعمل مبنى جديد ووضع الأساسات ثم اختفى بدون تحرك من صحة عسير، ولا يزال المشروع متعثرا منذ سنوات، إضافة إلى أن هناك سيارة إسعاف قديمة لا تفي بالغرض، فضلاً عن نقص كبير في الأدوية والأجهزة والكوادر»، مطالبا بتوفير الخدمات في المركز الصحي وفتح أقسام للأسنان والأشعة والمختبر وغيرها لخدمة الأهالي والمقيمين، والأهم تشغيل الطوارئ على مدار الساعة لبعد أقرب طوارئ وهي موجودة في مستشفى ظهران الجنوب ما يقارب 50 كلم خصوصاً بعد قرار تحويل مستشفى الحرجة إلى نساء وولادة.

البلدية والدفاع المدني

طالبَ المواطنون: عوض بن جبران، مشفي بن محمد، سعيد بن جابر، عبدالله بن شتوي، فرحان بن جابر، بافتتاح مكتب للخدمات البلدية، وتوفير الخدمات من سفلتة الشوارع والإنارة وتسوير المقابر وغيرها من الخدمات البلدية التي ينعم بها المواطنون في عددٍ من المناطق والمراكز. وأضافوا أنهم تقدموا بطلبات لافتتاح مكتب للخدمات البلدية ومركز للدفاع المدني والهلال الأحمر ومخفر للشرطة إلا أن تلك المطالب لم تحدث حتى الآن، مشيرين إلى أن الطريق المؤدي إلى مركز الغول تخترقه العديد من العقبات والملفات الخطرة ويقطعه يومياً العديد من الموظفين والطلاب ولابد من إعادة النظر في الطريق والعمل على توسعته.

ساحات احتفالات

قال رئيس المجلس البلدي بالحرجة علي بن محمد آل عمران إن أعضاء المجلس وقفوا على مطالب أهالي مركز الغول، وشكلوا فريق عمل، واقترحوا فتح مكتب خدمات بلدية، وتم رفع المقترح، وجارٍ إنشاء ساحات احتفالات وحديقة عامة بالمركز، وفيما يخص المقابر، بين أن لها مشاريع مستقلة.

صحة عسير

أوضحت صحة عسير لـ«دوت الخليج» أن مركز صحي الغول تمت الموافقة من لجنة فحص العروض بسحب المشروع، وجارٍ استكمال طرحه على حساب المقاول وفقاً للإجراءات النظامية لذلك، وشددت الصحة على حرصها لتطبيق الأنظمة فيما يتعلق بأي مشروع متعثر، ومتابعة سير العمل في جميع المشاريع ونسب إنجازها.

وأشارت صحة عسير إلى أن مركز الغول التابع للقطاع الصحي بالحرجة في المبنى الحالي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية العلاجية والوقائية وفق معايير تشغيل المراكز الصحية بما يتوافق مع التعليمات المنظمة لذلك، وجميع الاحتياجات للمراكز الصحية بشكل عام بما فيها مركز الغول محل الاهتمام المستمر ويتم تقييمها والعمل على تأمينها حسب الإمكانيات المتاحة والأنظمة المرعية في ذلك.

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استدعاء الطبيب

بشأن وفاة الطفلة، أوضحت صحة عسير، أن الطبيب الموجود بالمركز الحالي يعمل بنظام الاستدعاء خارج أوقات الدوام للحالات الطارئة، وإذا تلقى المركز طلب المساعدة فيتم استدعاء الطبيب، إضافة إلى توفر سيارة إسعاف مجهزة بالكامل في حال احتياج نقل أي حالة إسعافية للمستشفى، ولم يرد حينها للمركز أي طلب استدعاء بشأن ذلك.

من مطالب الأهالي

- تشغيل طوارئ المركز الصحي

- مكتب خدمات بلدية

- مركز للدفاع المدني

- مركز للهلال الأحمر

- مخفر للشرطة

- توسعة الطريق الرئيس

- تسوير المقابر