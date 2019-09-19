شوارع أبها وميادينها تتوشح بالأعلام الخضراء

من جهتها، باشرت بلدية الحازمي نشر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ89 حيث توشحت الشوارع الرئيسة بالأعلام الخضراء واللوحات الوطنية، بينما واصلت البلدية جهودها في ردم وتسوية الشوارع لقرية «الشط» وبجهودها الذاتية استطاعت تنفيذ مشاريع صيانة للحدائق، والمرافق العامة على طريق الحازمي العام.
من جانبه، نشرت بلدية بارق اللوحات الوطنية في شوارع المحافظة، استعدادا لاحتفاليات اليوم الوطني السعودي الـ89، تزامنا مع الذكرى الوطنية، كما واصلت البلدية مشاريع إنشاء سوق مواشٍ جنوب بارق واستكمال الملعب الرياضي بمركز سيالة والسليم.
وقد بدأت إدارة تعليم بيشة استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ89، عبر برامج احتفالية وطنية يتم تنفيذها في مدارسها ومكاتب التعليم التابعة لها، ترسيخا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتعميقا للقيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة.
وتتضمن الاحتفالية برامج ومناشط خاصة تحت شعار «وطن الشموخ» تُنفذ في المدارس، كما تنفذ أقسام إدارة التعليم مع وفود طلابية زيارات للدوائر الحكومية وحفلا خطابيا بمقر المحافظة، وندوات وورش عمل ومرسما حرا ومعارض، ووضع لوحات عن المناسبة في الأماكن العامة والطرقات وأسوار الإدارات التعليمية.
وتشارك إدارة التعليم في المعرض المصاحب والمرسم الحر بمسيرة طلابية يقوم بها 400 طالب من المدارس والكشافة مع الجهات الأمنية، تنتهي في مقر الحفل العام للمحافظة بمقر مهرجان صفري بيشة.
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