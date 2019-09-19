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نائب أمير مكة يستقبل السفير الإماراتي

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة، سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا، بحضور أعضاء لجان مجلس المنطقة، ورؤساء المجالس المحلية والبلدية بمحافظات المنطقة.

وناقش الاجتماع آليات رفع مستوى التنسيق بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية، بهدف إنجاز ومتابعة المشاريع التنموية، وتذليل العقبات .


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