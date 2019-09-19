إحالتي ينقذ حياة 2075 شخصا في جازان

تمكنت مستشفيات صحة جازان من التعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة خلال العام الماضي، وذلك من خلال برنامج «إحالتي». بينما حظي مستشفى الملك فهد المركزي بالنصيب الأكبر منها، إذ نجح المستشفى في التعامل مع 1190 حالة إنقاذ حياة مشكلاً بذلك ما نسبته 57.35 % من إجمالي الحالات بصحة جازان.

ويعد برنامج إحالتي أحد البرامج الإلكترونية لوزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر البرنامج الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المريض من منشأة إلى منشأة طبية أخرى.

إنقاذ

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي من إنقاذ حياة شخص تعرض لإصابة في عضلة القلب، حيث كان يعاني صعوبة في التنفس وهبوطا في الدورة الدموية نتيجة الإصابة، وعلى الفور قام فريق الجراحة المناوب بعمل الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تضمنت أشعة صوتية للبطن لتوضيح أي تجمع دموي حول القلب «Pericardial view in FAST»، واتضح وجود تجمع دموي يُدعى باندحاس التامور، حيث تجمعَ الدم في غشاء التامور المحيط بالقلب ما يعيق حركة القلب الارتخائية، وتسببَ بهبوط حاد في الدورة الدموية، والوفاة لخطورته.

وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات، وعن طريق شق الصدر، تبين إصابته بجرح عميق في عضلة القلب تمت خياطته وإيقاف النزيف.

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- 1190 حالة بمستشفى جازان المركزي

- %57 نسبة الإنقاذ

- 112 عيادة طبية بالمدارس