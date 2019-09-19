60 لوحة رقمية بمبنى إمارة القصيم

وارتدت إمارة المنطقة حلتها الجديدة من خلال تركيب أكثر من 60 لوحة رقمية داخل مبنى الإمارة لنقل صور وفيديوهات مرئية عن تاريخ المملكة العربية السعودية، بدءا من تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، بالإضافة إلى وضع عدد من اللوحات التي تزينت بها إمارة المنطقة من الخارج وعدد من الألواح المضيئة لهوية اليوم الوطني التاسع والثمانين والمقام تحت شعار «همة حتى القمة».
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