اخبار السعوديه

60 لوحة رقمية بمبنى إمارة القصيم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكملت إمارة منطقة القصيم بمتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن مشعل ونائبه استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة من خلال العديد من الاستعدادات المتنوعة بالشراكة مع أمانة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وارتدت إمارة المنطقة حلتها الجديدة من خلال تركيب أكثر من 60 لوحة رقمية داخل مبنى الإمارة لنقل صور وفيديوهات مرئية عن تاريخ المملكة العربية ، بدءا من تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، بالإضافة إلى وضع عدد من اللوحات التي تزينت بها إمارة المنطقة من الخارج وعدد من الألواح المضيئة لهوية اليوم الوطني التاسع والثمانين والمقام تحت شعار «همة حتى القمة».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 60 لوحة رقمية بمبنى إمارة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا