صامطة الأكثر هطولا للأمطار

في الوقت الذي توقعت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، وذلك خلال فصل الخريف لهذا العام 2019، كشف تقرير صادر من وزارة البيئة، أن إجمالي كميات هطول الأمطار على مناطق المملكة خلال شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الحالي بلغت 3775.6 ملم، حيث تصدرتها منطقة جازان بـ1733.5 ملم، ما يعادل نسبة 45.9% من إجمالي كميات هطول الأمطار.

عسيرثانياً

أظهر التقرير الذي اطلعت عليه «دوت الخليج» أن منطقة عسير جاءت ثانياً بـ1033.8 ملم بنسبة 27.4%، وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ793.1 ملم بنسبة 21%، ثم منطقة الباحة بـ193.8 ملم بنسبة 5.1%، فمنطقة المدينة المنورة بـ17.8 ملم بنسبة 0.5%،، وجاءت منطقة تبوك أخيرة بـ3.6 ملم.

الأكثر كمية

بحسب التقرير، جاءت صامطة التابعة لمنطقة جازان الأكثر في كمية المطر خلال 24 ساعة، حيث بلغت 164 ملم، تلتها مدينة فرسان كذلك من منطقة جازان بـ117 ملم، ثم العارضة من جازان بـ100 ملم، فيما حلت كذلك صامطة في مقدمة مدن المملكة حسب كمية الأمطار التراكمية حيث بلغت 172 ملم، ثم محافظة هروب بمنطقة جازان 161.6 ملم.

كميات هطول الأمطار على مناطق المملكة

- 3775.6 ملم

- 3720.6 ملم في أغسطس

- 55 ملم في سبتمبر

* المناطق

- جازان 1733.5

- عسير 1033.8

- مكة المكرمة 793.1

Advertisements

- الباحة 193.8

- المدينة المنورة 17.8

- ضباء بتبوك 3.6

* حسب كمية الأمطار التراكمية

- صامطة جازان 172 ملم

- هروب جازان 161.6 ملم

- العارضة جازان 145.8 ملم

* الأكثر هطولاً في 24 ساعة

- صامطة جازان 164 ملم

- فرسان جازان 117 ملم

- العارضة جازان 100 ملم