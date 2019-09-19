وأنهت محافظة حفر الباطن واللجنة المنظمة مؤخرا جميع الاستعدادات برعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، لفعاليات اليوم الوطني المتنوعة والممتعة التي سيشهدها موقع الاحتفال.
وتهدف فعاليات اليوم الوطني المتنوعة التي تقام على مساحة 45 ألف متر مربع بمتنزه الملك سلمان إلى تعزيز قيم المواطنة وترسيخ رؤية المملكة 2030.
وتتنوع الفعاليات المقرر إقامتها، فمنها الفعاليات الرئيسية وتضم «عروض صقور السعودية، وأوبريتا فنيا، وعروض الفرسان، وفقرات الفرقة الموسيقية العسكرية، وأوبريت أغاني خالدة، وقصائد منبرية، وأمسية شعرية، والألعاب النارية»، ومنها فعاليات ثقافية، وتضم «أركان الحرفيين، والموروث الشعبي السعودي المشتمل على فنون الفلكلور الشعبي كالسامري والدحة والراوي، ومعرض رابطة الصقور، ومحاضرات وطنية، وجادة الفن، وعزف الربابة، والمتحف التراثي، وإضاءات قانونية، وإضاءات أسرية، وعروض الشاشات الخارجية».
كانت هذه تفاصيل خبر 50 فعالية بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.