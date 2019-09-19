50 فعالية بحفر الباطن

تنطلق غدا فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة بمحافظة حفر الباطن، التي تقام على مدى 5 أيام تحت شعار «همة حتى القمة»، بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية وأهلية.

وأنهت محافظة حفر الباطن واللجنة المنظمة مؤخرا جميع الاستعدادات برعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، لفعاليات اليوم الوطني المتنوعة والممتعة التي سيشهدها موقع الاحتفال.

وتهدف فعاليات اليوم الوطني المتنوعة التي تقام على مساحة 45 ألف متر مربع بمتنزه الملك سلمان إلى تعزيز قيم المواطنة وترسيخ رؤية المملكة 2030.

وتتنوع الفعاليات المقرر إقامتها، فمنها الفعاليات الرئيسية وتضم «عروض صقور السعودية، وأوبريتا فنيا، وعروض الفرسان، وفقرات الفرقة الموسيقية العسكرية، وأوبريت أغاني خالدة، وقصائد منبرية، وأمسية شعرية، والألعاب النارية»، ومنها فعاليات ثقافية، وتضم «أركان الحرفيين، والموروث الشعبي السعودي المشتمل على فنون الفلكلور الشعبي كالسامري والدحة والراوي، ومعرض رابطة الصقور، ومحاضرات وطنية، وجادة الفن، وعزف الربابة، والمتحف التراثي، وإضاءات قانونية، وإضاءات أسرية، وعروض الشاشات الخارجية».