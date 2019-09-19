مناقشة تحويل القصيم إلى منطقة ذكية

ترأس أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة فيصل بن مشعل، أمس، جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الثالثة للعام المالي 1440/‏‏‏1441، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة، صرح بذلك، أمين عام مجلس المنطقة عسم إبراهيم الرمضي، الذي أوضح أن المجلس ناقش أولويات المشاريع والبرامج والمبادرات المقترحة لأمانة وبلديات منطقة القصيم وإدارة الشؤون الصحية، وكذلك لإدارة كهرباء القصيم وللإدارة العامة للتعليم للعام المالي 1441/‏‏‏1442.

كما استعرض المجلس مقترح تحويل منطقة القصيم إلى منطقة ذكية، وإعداد إستراتيجية شاملة للمنطقة، وما تضمنه محضر اجتماع لجنة الزراعة والمراعي الطبيعية المنعقد بتاريخ 25 /‏‏‏8 /‏‏‏1440 بشأن حصر الأماكن البرية بالمنطقة.