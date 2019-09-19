ضبط 3 سيارات للمثلجات مخالفة بالسيل الصغير

ضبط مراقبو بلدية السيل الصغير الفرعية 3 عربات مخالفة لبيع المثلجات «الآيسكريم» بجوار المدارس، وشملت المخالفات المضبوطة: تدني مستوى النظافة، سوء معدات التحضير، سوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفةِ الأنظمة والتعليمات. وبينت أمانة الطائف أن العربات المخالفة سجلت تجاوزات للائحة اشتراطات السيارات المتجولة ما يعرض صحة المستهلك للخطر، ومنها: الوقوف في مواقع معرضة لمصادر التلوث، انخفاض مستوى النظافة للمركبة والعمالة، ملاحظات على سلامة أجهزة التبريد والمنتج الخام ما أثر على الخواص الطبيعية للمثلجات وظهر على بعضٍ منها علامات التلف ما يعد مخالفة للوائح واشتراطات أنشطة الغذاء والصحة العامة، مشيرة إلى أن الأمانة ستغطي كافة المواقع بأنحاء المحافظة للتأكد من التزام العربات المتنقلة وسيارات الآيسكريم بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية.



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