1.9 مليون فحص مخبري بمستشفى الملك فهد في المدينة

أجرى قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة فحوصات مخبرية متكاملة للمرضى والمراجعين خلال العام الماضي، حيث تمكن من إجراء 1943960 عينة، ويضم المختبر عددًا من الأقسام منها: قسم أمراض الدم والتجلط والانسياب الخلوي، قسم الكيمياء والهورمونات والكيمياء الخاصة، قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات، قسم المناعة والأمصال والتطابق النسيجي، قسم الأنسجة وفحص الخلايا الذي يستقبل العينات من جميع مستشفيات منطقة المدينة المنورة وبنك الدم ووحدة فصل مكونات الدم، إضافة إلى مختبر الطوارئ الذي يعمل على مدار اليوم. ويعد مختبر مستشفى الملك فهد من المختبرات المتميزة في منطقة المدينة المنورة، وحصلَ على شهادة الاعتماد «سيباهي CBAHI» من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويعمل بمعايير الجودة العالمية CAP.



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