أمير جازان بالنيابة: تمكين الشباب أولوية

أكد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، أن من أهم أولويات الخطط التنموية للملكة هي الاهتمام بشباب وفتيات دوت الخليج، وتوفير كامل الدعم لهم وتمكينهم من المشاركة في مسيرة بناء وتنمية وطنهم. جاء ذلك مساء أمس خلال رعايته انطلاق فعاليات «ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية»، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.

معرض غير ربحي

تجول الأمير محمد بن عبدالعزيز في المعرض المصاحب الذي تشارك فيه 20 جهة بين إدارات حكومية ومؤسسات خاصة وقطاعات غير ربحية من جمعيات تنموية ولجان للتنمية الأهلية، حيث استمع لعرض من المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أحمد محمد القنفذي، عن المعرض الذي يسعى إلى تعزيز أهداف الملتقى في تمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، فيما اطلع على المعرض الخاص الذي يضم 27 ركنا من أركان الأسر المنتجة.

مبادرة مجتمعية

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، حيث تابع سموه والحضور عرضا عن الملتقى الذي يعد إحدى المبادرات المجتمعية للتمكين الاجتماعي لرؤية المملكة، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم القادرين على العمل، إلى أفراد فاعلين في المجتمع، معتمدين على أنفسهم في كسب عيشهم، من خلال الالتحاق بسوق العمل، ومستفيدين من الفرص المتاحة والناتجة عن توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

تمكين 6136 مستفيدا

وبين العرض أن العام الماضي 1440 شهد تمكين 6136 مستفيدا من الأسر الضمانية بجازان، منهم 581 من ذوي الإعاقة، من قبل أكثر من 30 جهة ممكنة، حيث شمل ذلك توظيف 845 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم، منهم 41 من ذوي الإعاقة، وتدريب وتأهيل 3140 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم، منهم 326 من ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم دعم ريادي لنحو 2151 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم، منهم 214 من ذوي الإعاقة. وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة جازان بالنيابة الجهات الداعمة والراعية للملتقى.

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- 20 إدارة حكومية ومؤسسة خاصة تشارك في معرض ملتقى التمكين الاجتماعي

- 27 ركنا من أركان الأسر المنتجة

- تمكين 6136 مستفيدا من الأسر الضمانية بجازان

- توظيف 845 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم منهم 41 من ذوي الإعاقة

- تدريب وتأهيل 3140 من مستفيدي الضمان الاجتماعي