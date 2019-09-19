تعاون بين نزاهة والبنك الدولي

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مازن إبراهيم الكهموس، في مكتبه بالهيئة، نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة المؤسسية باسكال دوبوا. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة، من الإسهام في الجهود المبذولة، لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.



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