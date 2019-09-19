7 أشهر لصيانة تصريف أمطار الأحساء

حدد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، نحو 7 أشهر مقبلة، لإنجاز أعمال مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار على المصرف «D1» بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، والعمل على زيادة السعه الاستيعابية لخط الأمطار الذي يعد من أبرز الخطوط الرئيسية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في الحاضرة، وأكبرها بطول 2,3 كلم، وقطره تحت الأرض 3 أمتار.
وأوضح بوشل أن المشروع يشتمل على تنظيف للمجرى، مؤكدا أن هذا المشروع هو من ضمن 7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.
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