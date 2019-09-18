2019-09-18

تحذير من وباء قد يقتل 80 مليون شخص حول العالم خلال يومين

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذر الخبراء من أن تفشي مرض يشبه الإنفلونزا قد يؤدي إلى وفاة 80 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في غضون أقل من يومين، بحسب تقرير لصحيفة “الصن” البريطانية.

وفي تقرير مثير للقلق، انتقد 15 من قادة الصحة العامة “حلقة الذعر والإهمال” التي يقولون إنها ميزت طريقة التعاطي مع حالات الطوارئ الصحية حول العالم.

وحذر العلماء سابقًا من احتمال ظهور طاعون مميت غير معروف يطلق عليه اسم “المرض إكس” الذي قد يؤدي إلى القضاء على الملايين من البشر.

وقال مجلس الرصد والاستعداد العالمي: إن العالم يواجه “خطرًا شديدًا” من الأوبئة.

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وأوضح المجلس في تقرير أن “فكرة انتشار وباء في جميع أنحاء العالم تشكل خطرًا حقيقيًّا”. وأضاف: “هناك مرض سريع الحركة لديه القدرة على قتل عشرات الملايين من الناس، وتعطيل الاقتصاديات وزعزعة الأمن القومي”.

ويسلط التقرير الضوء على خطر حدوث مرض في الجهاز التنفسي، الذي قد يقتل ما بين 50 و80 مليون شخص.

ولأن عالمنا أصبح اليوم أكثر ترابطًا، فقد ينتشر مثل هذا المرض في جميع أنحاء العالم بغضون 36 إلى 50 ساعة، كما يقول التقرير.

ويمكن للفيروس القاتل غير المعروف القضاء على ما يقرب من 5 في المائة من الاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى فوضى اجتماعية.

ويذكر التقرير أن الأمراض الفيروسية مثل الإيبولا والإنفلونزا والسارس، تصعب إدارتها بشكل متزايد في عالم تسوده النزاعات الطويلة والهجرة القسرية.