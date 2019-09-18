2019-09-18

القطاع النفطي الكويتي يرفع درجة الاستعداد إلى القصوى

متابعات الخليج 365 - متابعة

رفع القطاع النفطي في الكويت، درجة الاستعداد إلى القصوى؛ وذلك بسبب التغييرات الملحوظة في مستوى التهديد، والوضع الأمني الحالي.

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وذكرت مصادر، وفقًا لصحفية “القبس”، أنه سيتم رفع حالة التنبيه الأمني لشركة نفط الكويت إلى مستوى استثنائي (أحمر).

وأضافت المصادر، أنه سيتم تنفيذ جميع التدابير الأمنية الوقائية المرتبطة بها على الفور.