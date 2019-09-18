شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل ينفض غبار التأخير بجولة مفاجئة على المشاريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

فاجأ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، مقاولي المشاريع التنموية في المنطقة بجولة ميدانية، بعد 24 ساعة من اجتماع لحصر الاحتياجات، حيث نفضت الزيارة غبار التأخير وسرَّعت وتيرة العمل.

وشملت الجولة الأحياء القديمة والجديدة، والمشاريع البلدية ومشاريع الطرق، والمشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، ونفق الحمراء وكوبري تقاطع طريق المطار، ومتنزه المغواة الجديد، وطريق المدينة ومدخل حائل الجنوبي، وأعمال التجميل الجاري تنفيذها، وكذلك المنطقة التجارية في برزان، وأعمال تأهيل المنطقة المجاورة لقلعة عيرف، وتأهيل وادي الأديرع، وغيرها من المواقع والمشاريع.

وبلغت نسبة الإنجاز في كوبري نفق الحمراء حتى الآن 91%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في كوبري تقاطع طريق المطار مع الدائري 95%.

وحثَّ أمير المنطقة مقاولي المشاريع على الجودة وسرعة الإنجاز للانتهاء في الوقت المحدد، والتركيز على اللمسات الفنية والإبداعية التي تزيد عروس الشمال جمالاً.