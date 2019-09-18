شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى النمسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (فيينا)

استقبل رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلِن في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا.

ونقل الأمير عبدالله خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لفخامته ولحكومة وشعب النمسا الصديق.

من جهته، أعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد مع تمنياته للمملكة وشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء.