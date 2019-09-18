صقور الهمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فريق الصقور الخضر التابع للقوات الجوية الملكية السعودية يقدم عروضا جوية على شاطئ بحر جدة، احتفالا باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية الذي يوافق الـ23 من سبتمبر من كل عام.



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