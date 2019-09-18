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أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أن نجاح التوطين في القصيم يعود لتعاون الإمارة مع وزارة العمل والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الهلال يستحق الدعم، لأنه الوجه الآخر للوطن في آسيا.
جاء ذلك أثناء استضافة "العرفج" الأسبوعية ببرنامج "ياهلا بالعرفج" على قناة "روتانا خليجية" بصحبة الإعلامي "مفرح الشقيقي".
بداية علق "العرفج" قائلاً: "أنا من اليوم هلالي أدعم الهلال لأنه الوجه الآخر للوطن في آسيا، وعلى الرغم من اتحاديتي حتى النخاع إلا أنني لم أكن حزينًا أمس على خروج الاتحاد لأن السد خصم كبير أتمنى أن يتجاوزه الهلال".
كما أكد "العرفج" أن اعتداء إيران على أرامكو ليس اعتداءً على السعودية وحدها، بل اعتداء على "سلعة عالمية"، مشيرًا إلى أن نجاح التوطين في القصيم يعود لتعاون الإمارة مع وزارة العمل والقطاع الخاص.
في سياق متصل، عرض البرنامج مقطعًا لعامل المعرفة وهو يمشي بصحبة معالي وزير التجارة، الذي أكد بدوره قائلاً: "أنا مقصر كثيرًا مع المشي، على الرغم من أن أهم الأفكار تأتيني أثناء المشي."
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 11:45 PM
قال إن اعتداء إيران على أرامكو هجوم على "سلعة عالمية"
أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أن نجاح التوطين في القصيم يعود لتعاون الإمارة مع وزارة العمل والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الهلال يستحق الدعم، لأنه الوجه الآخر للوطن في آسيا.
جاء ذلك أثناء استضافة "العرفج" الأسبوعية ببرنامج "ياهلا بالعرفج" على قناة "روتانا خليجية" بصحبة الإعلامي "مفرح الشقيقي".
بداية علق "العرفج" قائلاً: "أنا من اليوم هلالي أدعم الهلال لأنه الوجه الآخر للوطن في آسيا، وعلى الرغم من اتحاديتي حتى النخاع إلا أنني لم أكن حزينًا أمس على خروج الاتحاد لأن السد خصم كبير أتمنى أن يتجاوزه الهلال".
كما أكد "العرفج" أن اعتداء إيران على أرامكو ليس اعتداءً على السعودية وحدها، بل اعتداء على "سلعة عالمية"، مشيرًا إلى أن نجاح التوطين في القصيم يعود لتعاون الإمارة مع وزارة العمل والقطاع الخاص.
في سياق متصل، عرض البرنامج مقطعًا لعامل المعرفة وهو يمشي بصحبة معالي وزير التجارة، الذي أكد بدوره قائلاً: "أنا مقصر كثيرًا مع المشي، على الرغم من أن أهم الأفكار تأتيني أثناء المشي."
، "العرفج": التوطين نجح في القصيم لتعاون الإمارة مع وزارة العمل والقطاع الخاص ،
المصدر : الخليج 365
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