، الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى المملكة للتحقيق في هجمات أرامكو ،

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أعلنت مصادر دبلوماسية اليوم (الأربعاء) أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طالت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السبت.
وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، ذكر أحد هذه المصادر رافضاً كشف هويته أن إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جداً، فيما أشار دبلوماسي آخر إلى أن هؤلاء الخبراء هم في طريقهم إلى السعودية أو قد يكونون وصلوا إليها.
وأفاد الدبلوماسيون أن مهمة هؤلاء الخبراء تستند بشكل خاص إلى القرار الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإلى القرار الذي فرض حظراً على الأسلحة في اليمن.
وينص القرار الأول الذي اعتمد عام 2015 على إمكان إرسال خبراء من قسم الإدارة السياسية في الأمم المتحدة عند العثور على مواد ذات صلة بأسلحة مصنعة في إيران في بلد ما.
الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى المملكة للتحقيق في هجمات أرامكوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-18
أعلنت مصادر دبلوماسية اليوم (الأربعاء) أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طالت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السبت.
وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، ذكر أحد هذه المصادر رافضاً كشف هويته أن إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جداً، فيما أشار دبلوماسي آخر إلى أن هؤلاء الخبراء هم في طريقهم إلى السعودية أو قد يكونون وصلوا إليها.
وأفاد الدبلوماسيون أن مهمة هؤلاء الخبراء تستند بشكل خاص إلى القرار الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإلى القرار الذي فرض حظراً على الأسلحة في اليمن.
وينص القرار الأول الذي اعتمد عام 2015 على إمكان إرسال خبراء من قسم الإدارة السياسية في الأمم المتحدة عند العثور على مواد ذات صلة بأسلحة مصنعة في إيران في بلد ما.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
09:40 PM
دبلوماسي ذكر أنهم في طريقهم إلى الرياض وربما وصلوها
أعلنت مصادر دبلوماسية اليوم (الأربعاء) أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طالت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السبت.
وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، ذكر أحد هذه المصادر رافضاً كشف هويته أن إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جداً، فيما أشار دبلوماسي آخر إلى أن هؤلاء الخبراء هم في طريقهم إلى السعودية أو قد يكونون وصلوا إليها.
وأفاد الدبلوماسيون أن مهمة هؤلاء الخبراء تستند بشكل خاص إلى القرار الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإلى القرار الذي فرض حظراً على الأسلحة في اليمن.
وينص القرار الأول الذي اعتمد عام 2015 على إمكان إرسال خبراء من قسم الإدارة السياسية في الأمم المتحدة عند العثور على مواد ذات صلة بأسلحة مصنعة في إيران في بلد ما.
، الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى المملكة للتحقيق في هجمات أرامكو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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